Полицейских Кубани наградили за службу в новых регионах России Фото: admkrai.krasnodar.ru

Полицейских Кубани наградили за службу в новых регионах России. Церемонию награждения провели губернатор Вениамин Кондратьев и начальник ГУ МВД России по краю Владимир Андреев, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Сотрудникам полиции вручили благодарности за выполнение служебных обязанностей. Кроме того, прибывшим из командировки в новых регионах России вручили почетные грамоты Заксобрания региона.

Как отметил Вениамин Кондратьев, работа полицейских всегда сопряжена с риском.

- Вы прекрасно знаете, что цена боевой задачи может быть очень высока, но готовы к этому. Невзирая на трудности, защищаете жителей края и других регионов, - отметил Вениамин Кондратьев. - Все, что вы делаете, делаете в интересах страны и людей. Сегодня во многом благодаря именно вам Россия остается великой державой. Спасибо за доблестную службу. Кубань гордится вами.

Перед награждением полицейских личный состав отрядов спецназа провел показательные выступления. Гости мероприятия изучили технику, оружие и транспорт.