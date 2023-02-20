Самый продолжительный День открытых дверей в формате онлайн прошел в Ушаковке

Фото предоставлено пресс-службой Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Четырехчасовой марафон Дня открытых дверей Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова в прямом эфире побил собственный прошлогодний рекорд - стал самым продолжительным за всю историю вуза, набрав более 1200 просмотров на YouTube и 5000 - в соцсетях.

В этом году в качестве корреспондентов выступали сами курсанты - рассказывали о жизни факультетов, брали интервью у деканов, однокурсников, проводили видеоэкскурсии по кубрикам, мастерским, лабораториям, по тренажерным центрам, спортивным и творческим площадкам.

Фото предоставлено пресс-службой Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

- Переживал, что же в итоге получится, как справлюсь с ролью интервьюера, смогу ли свободно себя чувствовать в кадре, тем более, это был мой первый опыт такого рода. Кстати, самым простым оказалось общение с нашим деканом, Анатолием Николаевич Поповым. За четыре года учебы мы сталкивались неоднократно, поэтому диалог получился. Благодаря эфиру узнал, что он тоже выпускник нашего факультета, - делится впечатлениями о мероприятии Денис Лысаков, четверокурсник факультета эксплуатации водного транспорта и судовождения. Помимо этого в одном из своих сюжетов Денис резонно замечает, что штурман – не только высокооплачиваемая профессия, но и верный путь к девичьим сердцам. С чем не поспорить.

Количество просмотров эфира продолжает расти, как и популярность новых вузовских звезд. Они стали авторами 18 репортажей, рассказав всю правду о жизни в Ушаковке: от утренней зарядки до подготовки сложнейших стартапов. В подготовке онлайн-дня ребята задействовали новое «техническое вооружение».

За четыре часа прямого эфира удалось ответить более чем на 200 вопросов.

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