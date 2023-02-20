Проект реконструкции общественной территории Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Абинске в 2023 году благоустроят набережную. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Специалисты по нацпроекту приведут в порядок общественную зону вдоль реки Абин. На территории площадью более 78 тысяч кв. метров обустроят смотровые площадки, систему освещения, парковки, универсальную спортивную и волейбольную площадки, скейт-парк, зону для занятий воркаутом и площадку для культурно-массовых мероприятий со сценой и зрительскими местами. Кроме того, набережную озеленят.

Отмечается, что реконструировать территорию будут в несколько этапов.

- В этом году приведут в порядок часть набережной. Здесь появятся прогулочные дорожки и тротуары, две детские игровые площадки, скамейки. Благоустройство всей территории планируем завершить в 2026 году, - отметил врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.