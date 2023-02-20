Сход лавины в горах Сочи оставил без воды Горную Олимпийскую деревню

Сход лавины в горах Сочи оставил без воды Горную Олимпийскую деревню. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.

Причиной отключения стал сход лавины в районе санно-бобслейной трассы в Красной Поляне. Сошедший снег повредил два магистральных водовода, которые обеспечивают ресурсом Олимпийскую деревню.

- С целью определения нанесенного ущерба и ликвидации последствий на предприятии создан оперативный штаб. Благополучное разрешение ситуации взято на круглосуточный мониторинг, - уточнили в пресс-службе водоканала Сочи. - К месту нештатной ситуации доставляются все необходимые материалы и техника.

Уточняется, что устранять последствия специалисты начнут при стабилизации погодных условий. В это время без воды могут оставаться жители улиц Медовея, Пихтовой аллеи, Пасека, Урочища Ржаная Поляна, Сулимовки, Олимпийского и Альпийского шоссе.

- О времени устранения ситуации будет сообщено дополнительно. С целью обеспечения населения питьевой водой будет организован ее подвоз, - добавили в пресс-службе городского водоканала.

Заявки принимают на круглосуточной линии колл-центра по номеру 444-05-05.