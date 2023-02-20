На Кубани стартовал конкурс для педагогов младше 35 лет

В Краснодаре стартовал краевой конкурс для молодых педагогов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае стартовал конкурс для педагогов. В профессиональных состязаниях приняли участие специалисты в возрасте до 35 дет и со стажем работы от года и до трех лет. Очный этап конкурса «Педагогический дебют» прошел на площадке краевого Института развития образования.

- В конкурсе три номинации: «Молодой учитель», «Молодой воспитатель» и «Молодой педагог дополнительного образования», - уточнили организаторы.

В течении трех дней конкурсантам предстоит провести презентации и открытые уроки. Далее эксперты выберут 15 финалистов, которые примут участие в ток-шоу «Профессиональный разговор». Победителей назовут 22 февраля на церемонии закрытия.

Краевой конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют» проходит с 2016 года. За это время его участниками стали более 650 молодых преподавателей и воспитателей.