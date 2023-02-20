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НовостиОбщество20 февраля 2023 14:48

В Краснодаре полиция проводит проверку по факту найденной на улице Симферопольской собаки без головы

Животное обнаружили прохожие
Светлана ОВДЕЙ
Проводится проверка

Проводится проверка

В Краснодаре полиция проводит проверку по факту найденной собаки без головы. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Животное без головы обнаружили прохожие на улице Симферопольской. Жители опубликовали и начали распространять кадры с места в социальных сетях.

- На место происшествия направлены сотрудники полиции для установления всех обстоятельств инцидента. По результатам разбирательства будет принято законное процессуальное решение, - сообщил начальник пресс-службы УМВД России по городу Краснодару Артем Коноваленко.

Уточняется, что во время проверки установят причины смерти собаки, а также причастных к происшествию лиц.