Пункты временного размещения развернули в Горячем Ключе из-за непогоды

В Горячем Ключе готовятся к подтоплениям. Фото: пресс-службы министерство ГО и С Краснодарского края

В Горячем Ключе датчики гидрологического комплекса зафиксировали подъем уровня воды в реке Псекупс. Власти включили сирены оповещения наслоения в микрорайонах города, которые попадают в зону возможного подтопления.

- Власти предприняли мэры на случай эвакуации людей. В поселке Мирный на базе школы № 11 развернут пункт временного размещения, - сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

Оперативные службы переведены в режим повышенной готовности. Для ликвидации подтоплений в районе привлекут аварийно-спасательные формирования и спецтехнику: мотопомпы, лодки и автобусы для перевозки жителей.