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НовостиОбщество20 февраля 2023 15:08

Общественные приемные проекта «Судьба солдата» открылись на Кубани

Они будут работать с 20 по 23 февраля
Светлана ОВДЕЙ
Общественные приемные проекта «Судьба солдата» открылись на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Общественные приемные проекта «Судьба солдата» открылись на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Общественные приемные проекта «Судьба солдата» открылись на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Кубанские поисковики продолжают устанавливать судьбы защитников Отечества, пропавших в годы Великой Отечественной войны. Общественные приемные будут работать с 20 по 23 февраля в Краснодаре, Анапе, Новороссийске, Горячем Ключе, Апшеронском, Динском, Каневском, Курганинском, Лабинском и Славянском районах.

- Только за прошлый год кубанские поисковики нашли информацию о 124-х защитниках Родины, - отметил вице-губернатор Александр Власов.

Жители региона могут отправить запрос об установлении судьбы родственников, погибших или пропавших в годы Великой Отечественной. Гражданам предлагают заполнить анкеты, которые отработают волонтеры поисковых организаций.

В 2023 году работу общественных приемных «Судьба солдата» в регионе организуют в рамках проекта «Нам доверена память. Битва за Кавказ». Подробная информация размещена на сайте и в соцсетях Ассоциации «Кубаньпоиск».