На Кубани благодаря процедуре ЭКО родилось 117 детей

На Кубани с начала года благодаря процедуре ЭКО родилось 117 детей. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае с начала 2023 года благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения роилось 117 малышей. Жительницы региона могут воспользоваться этим методом лечения бесплодия бесплатно.

- Процедуру ЭКО оказывают по полису обязательного медицинского страхования в рамках краевого проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Цель программы – повышение рождаемости в Краснодарском крае, - рассказали в пресс-службе краевого министерства здравоохранения. .

В 2023 году 159 жительниц Кубани уже прошли лечение в медицинских учреждениях края.