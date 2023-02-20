Трое кубанских школьников прошли отбор в Московскую театральную школу Олега Табакова

Трое школьников Кубани прошли отбор в Московскую театральную школу Олега Табакова. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Художественный руководитель Театра Олега Табакова и театральной школы, артист Владимир Машков провел в Краснодаре слушания абитуриентов. В пробах участвовали почти 150 желающих получить актерское образование из России и Казахстана. Трое кубанских школьников прошли отбор.

– Трое кубанских девятиклассников прошли отбор. В июле их ждет творческий конкурс в столице. Поздравляю ребят с этим достижением и желаю успешных проб в Москве, – рассказала вице-губернатор региона Анна Минькова.

В 2019 году аналогичные испытания с успехом прошла еще одна жительница Кубани. Сейчас анапчанка Софья Бейман учится на 4 курсе театральной школ и задействована в ряде спектаклей.