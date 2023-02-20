Для школьников Динского района провели «Урок цифры»

Открытый «Урок цифры». Фото:пресс-службы администрации Краснодарского края

В школе № 5 Динского района прошел открытый «Урок цифры». Ученики 11 класса узнали об анализе в бизнесе и программных разработках. Сначала подросткам показали видеоурок, а после они попробовали себя в роли аналитиков на интерактивных тренажерах.

- Интернет-технологии сейчас успешно и активно используют в бизнес-аналитике. С помощью технологий человек на основании разрозненных данных может получить объективную картину и принять правильное решение, - рассказал директор ГКУ КК «Цифровая Кубань» Михаил Олефиренко.

Интерактивные занятия для кубанских старшеклассников проводят в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». «Урок цифры» - Всероссийский образовательный проект, который направлен на развитие ключевых ИТ-компетенций у школьников.