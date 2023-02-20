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НовостиОбщество20 февраля 2023 19:36

Казаки Кубанского казачьего войска отправили в зону спецоперации более 55 тонн гуманитарной помощи

Жителям новых регионов передали медикаменты, теплую одежду и продукты питания
Евгения ХАЛИКОВА
Казаки Кубанского казачьего войска за неделю собрали и доставили более 55 тонн гуманитарной помощи. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Казаки Кубанского казачьего войска за неделю собрали и доставили более 55 тонн гуманитарной помощи. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Казаки Кубани за неделю собрали и отправили в зону спецоперации более 55 тонн гуманитарной помощи. Жителям новых регионов передали продукты питания, медицинское оборудование и лекарства

– Кубанское казачье войско не снижает активную деятельность по сбору и доставке гуманитарных грузов в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области России. Благодаря этому жители новых регионов, казаки-добровольцы и военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, получили свыше 55 тонн грузов, - рассказал войсковой атаман, вице-губернатор региона Александр Власов.

Всего уже в новые регионы страны с помощью казачьих гуманитарных конвоев было доставлено 1060 тонн грузов.