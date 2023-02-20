В Сочи главу бюджетной организации подозревают в хищении 6 млн рублей

В Сочи директора бюджетной организации обвиняют в хищении 6 млн рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Сочи 67-летнего руководителя бюджетной организации подозревают в хищении 6 млн рублей. Как следует из материалов дела, мужчина устроил в возглавляемое им предприятие дочь и зятя. Бухгалтерия компании регулярно начисляла фиктивным сотрудникам заработную плату, которую получал их близкий родственник.

- На основании поддельных табелей учета рабочего времени им начислялась зарплата, премии и другие выплаты. Злоумышленник получал эти деньги и распоряжался ими по своему усмотрению. Таким образом городскому бюджету был причинен ущерб на сумму более 6 млн рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Махинации выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Подозреваемому грозит лишение свободы до десяти лет.