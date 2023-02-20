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НовостиПроисшествия20 февраля 2023 20:06

В Апшеронском районе из-за подтопления трассы приостановлено автомобильное движение

Машины стоят на подъезде к станице Кабардинской
Евгения ХАЛИКОВА
Водителей просят воздержаться от поездок в сторону Хадыженска. Фото: пресс-службы Госавтоинспекции по Краснодарскому краю .

Водителей просят воздержаться от поездок в сторону Хадыженска. Фото: пресс-службы Госавтоинспекции по Краснодарскому краю .

В Апшеронском районе из-за проливных дождей поднялся уровень в реке Пшиш. В связи с этим на подъезде к станице Кабардинской образовался перелив воды через проезжую часть дороги «Хадыженск - станица Кабардинская".

- Движение на данном участке дороги ограничено. На месте дежурят автоинспекторы, - сообщили в ГИБДД по Краснодарскому краю.

Госавтоинспекция Кубани просит водителей временно отказаться от поездок в данном направлении.