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НовостиСпорт20 февраля 2023 20:22

На Кубани пройдут соревнования по рукопашному бою «Памяти Героя России майора ФСБ В. М. Евскина»

Турнир состоится в Краснодаре 22-24 февраля
Евгения ХАЛИКОВА
В Краснодаре пройдут соревнования по рукопашном бою.

В Краснодаре пройдут соревнования по рукопашном бою.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В краснодарском «Дворец спорта «Олимп» 22-24 февраля пройдут соревнования по рукопашному бою «Памяти Героя России майора ФСБ В. М. Евскина». Краевые соревнования посвятят Дня защитника Отечества.

Воспитание молодёжи в духе патриотизма, любви к Родине и служению Отечеству, является неотъемлемой частью каждодневной работы Федерации рукопашного боя Кубани, - рассказали организаторы.

Ожидается, что в турнире примут участие более 600 сильнейших спортсменов со всего Краснодарского края.