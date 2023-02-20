На Кубани пройдут соревнования по рукопашному бою «Памяти Героя России майора ФСБ В. М. Евскина»

В Краснодаре пройдут соревнования по рукопашном бою. Фото: Олег УКЛАДОВ

В краснодарском «Дворец спорта «Олимп» 22-24 февраля пройдут соревнования по рукопашному бою «Памяти Героя России майора ФСБ В. М. Евскина». Краевые соревнования посвятят Дня защитника Отечества.

Воспитание молодёжи в духе патриотизма, любви к Родине и служению Отечеству, является неотъемлемой частью каждодневной работы Федерации рукопашного боя Кубани, - рассказали организаторы.

Ожидается, что в турнире примут участие более 600 сильнейших спортсменов со всего Краснодарского края.