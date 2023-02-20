В Краснодаре пройдет мероприятие, посвященное годовщине начала специальной военной операции

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В Краснодаре 21 февраля пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества и годовщине начала специальной военной операции. Во время акции волонтеры будут собрать гуманитарную по окончании акции, которую затем отправят в Луганскую и Донецкую республики.

- Прошел год с момента начала СВО. Год, в течение которого наша страна сражается против нацизма, за наши ценности и за тех людей, которым дорога их Родина. Участники акции в её ходе поблагодарят тех неравнодушных жителей кубанской столицы, которые в течение года с момента начала Специальной военной операции помогали фронту, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Также, заместитель главы города Лилиана Егорова вручит благодарности волонтерским сообществам, которые в течении года помогали Фонду «Добро и Дело» собирать гуманитарную помощь и передавать ее в Новороссию.