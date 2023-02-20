На Кубани будет ликвидирована строительная компания «ГИК»

В Краснодаре ликвидируют строительную компанию «ГИК».

В «СПАРК-Интерфакс» появилась информация о ликвидации строительной компании «Главная инвестиционная компания». По данным информационной системы, заявление о ликвидации юрлица было подано 19 февраля, сообщает «Ъ-Кубань».

Строительная компания «ГИК» была создана в 2011 году в Краснодаре. В 2021 года ее выручка составила 282,5 млн руб., а чистая прибыль — 610 тыс. руб. Среди руководства компании фигурировали лица, привлекавшиеся к условной отвесности по подозрению в незаконной рубке леса.

В 2021 году в Геленджике на месте стройплощадки были спилены 76 пицундских сосен, ущерб тогда оценили в 5,7 млн руб.

Компания «ГИК» также известна по достройке проблемного долгостроя ЖК «7 вершин» в краснодарском микрорайоне Гидростроителей. В 2022 жилой комплекс был достроен другой компанией и сдан эксплуатацию.