В Краснодаре до конца 2024 года построят крупный логистический комплекс

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В Краснодаре планируют построить крупный логистический центр «Прогресс». Его возведут в поселке Березовом.

- Инвестиционный проект согласован на региональном и муниципальном уровнях. Логистический центр появится до конца 2024 года, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

По проекту, здание будет четырехэтажным с высотой потолков 12 метров, оно займет участок почти в 6 га. Новый комплекс позволит создать 100 новых рабочих мест.

Реализует инвестпроект компания «Карат», которая основана в 2015 году. Ранее администрация Краснодара предоставила в аренду землю по льготной ставке 0,1% от кадастровой стоимости.