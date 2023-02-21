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НовостиОбщество21 февраля 2023 5:10

Дождь продолжит идти в Краснодарском крае до конца дня 22 февраля

В регионе сохраняется штормовое предупреждение
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Снег с дождем ожидаются на Кубани

Снег с дождем ожидаются на Кубани

Стихия обрушилась на Краснодарский край с невероятной силой: в регионе сходят оползни, лавины, реки выходят из берегов. По данным синоптиков, непогода сохранится до конца дня 22 февраля.

- 21 февраля ожидается дождь, местами сильный, в сочетании с грозой и ветром до 20-25 м/с, в отдельных районах 25-29 м/с, - сообщили в краевом гидрометцентре.

В некоторых районах пройдет снег. Температура воздуха днем +2…7 градусов; на Черноморском побережье +5…10 градусов.

Кроме этого, ожидаются подъемы уровня воды в реках.