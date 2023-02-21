Дождь продолжит идти в Краснодарском крае до конца дня 22 февраля

Снег с дождем ожидаются на Кубани

Стихия обрушилась на Краснодарский край с невероятной силой: в регионе сходят оползни, лавины, реки выходят из берегов. По данным синоптиков, непогода сохранится до конца дня 22 февраля.

- 21 февраля ожидается дождь, местами сильный, в сочетании с грозой и ветром до 20-25 м/с, в отдельных районах 25-29 м/с, - сообщили в краевом гидрометцентре.

В некоторых районах пройдет снег. Температура воздуха днем +2…7 градусов; на Черноморском побережье +5…10 градусов.

Кроме этого, ожидаются подъемы уровня воды в реках.