Что произошло за ночь 21 февраля в Краснодарском крае

Полиция Кубани нашла живодеров, забивших нутрий палками. Несколько мужчин забили до смерти ручных зверьков в станице Полтавской.

В Сочи главу бюджетной организации подозревают в хищении 6 млн рублей. Руководитель МУП получал зарплату вместо фиктивных сотрудников.

Власти Сочи уточнили масштаб последствий после схода лавины в горах. Из-за схода лавины в Сочи без воды и газа остались жители горной деревни и шести улиц.

Двух чиновников мэрии Армавира суд оштрафовал на 130 тысяч рублей за махинации при госзакупках. Госслужащие нарушили закон о закупках и сотрудничали с фирмой сына одного из осужденных.