В селе Веселое Адлерского района Сочи погибли люди во время пожара

Специалисты устанавливают причину пожара.

В Адлерском районе Сочи в ночь на 21 февраля загорелся частный дом. Это произошло на улице Мира в селе Веселое около 00:54 часов. По словам очевидцев, дом вспыхнул как спичка и полностью сгорел.

- В 01:07 часов по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание частного домовладения на площади 100 квадратных метров. Через 39 минут была выполнения локализация пожара на площади 200 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Полностью ликвидировать пожар и всего его последствия удалось в 02:24 часов. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара. Следователи проводят все необходимые мероприятия.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, с огнем боролись 40 человек от РСЧС и 17 человек от МЧС.