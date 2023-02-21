Лавина задела канатную дорогу в закрытой зоне курорта Сочи

Мощная лавина задела канатную дорогу в закрытой зоне курорта.

На горнолыжных курортах Сочи несколько дней продолжает валить снегопад. Многие трассы начали закрывать из-за лавиноопасности. И не зря. Так, 20 февраля мощная лавина сошла в поселке Эсто-Садок. Сильный поток снега свернул железный столб электропередач как фольгу.

В поселке Красная Поляна тоже сошла лавина, но принудительная. Сотрудники горнолыжного курорта осуществили специальный сход снег на опасном участке. Момент принудительной лавины попал на видеокамеру.

На кадрах видно, что это нижняя станция канатной дороги Черная Пирамида. Мощная лавина задела канатную дорогу в закрытой зоне курорта.

- Активное воздействие применяется, чтобы на склонах не скапливалось слишком много снега и лавины не набирали разрушительную силу, - сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта.

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