Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 февраля 2023 6:36

При пожаре в частном доме в Сочи погибли два человека

Обстоятельства трагедии устанавливаются
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/kubansledcom

Фото: t.me/kubansledcom

В Адлерском районе Сочи в ночь на 21 февраля загорелся частный дом. Это произошло на улице Мира в селе Веселое около 00:54 часов. По словам очевидцев, дом вспыхнул как спичка и полностью сгорел. На месте нашли тела двух человек.

- При пожаре погибли двое местных жителей. После тушения огня пожарные обнаружили в доме тела 67-летнего мужчины и его 74-летней сожительницы. По предварительным данным, причиной пожара явилось короткое замыкание электрического обогревателя, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, в том числе, точная причина возгорания.