При пожаре в частном доме в Сочи погибли два человека

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В Адлерском районе Сочи в ночь на 21 февраля загорелся частный дом. Это произошло на улице Мира в селе Веселое около 00:54 часов. По словам очевидцев, дом вспыхнул как спичка и полностью сгорел. На месте нашли тела двух человек.

- При пожаре погибли двое местных жителей. После тушения огня пожарные обнаружили в доме тела 67-летнего мужчины и его 74-летней сожительницы. По предварительным данным, причиной пожара явилось короткое замыкание электрического обогревателя, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, в том числе, точная причина возгорания.