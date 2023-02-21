В Краснодаре в районе Садовой изменят движение трамваев для ремонта ливневки

Фото: Станислав Телеховец, krd.ru

В Краснодаре на пересечении улиц Садовая и МОПР под трамвайным полотном планируется ремонт ливневки. В связи с работами на участке изменится схема движения четырех трамваем.

- По другому маршруту пойдут трамваи №3, 21, 20 и 22. Ремонт начнут 22 февраля в 23:00, завершить его планируется 27 февраля. После окончания работ горэлектротранспорт снова пойдет по прежнему пути, - сообщили в мэрии города.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (861) 262-51-15. Отслеживать местоположения трамваев можно в мобильном приложении «Транспорт Краснодара онлайн».

КОНКРЕТНО

Как изменятся трамвайные маршруты:

№ 3 – трамваи будут следовать от Западного трамвайного депо до улице Дмитриевская Дамба, далее — по улице Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров, Горького и по обычному маршруту до Западного депо;

№ 21 – из Юбилейного микрорайона от улице Горького в прямом и обратном направлениях по Коммунаров через Кооперативный рынок до конечной остановки на Индустриальной;

№ 20 и № 22 – пойдут в прямом и обратном направлениях от улицы Железнодорожной по Гоголя, Коммунаров, Офицерской, Колхозной, Клинической и далее по обычным маршрутам.

К улицам Северной и 40 лет Победы пассажиров будет подвозить автобус №25.