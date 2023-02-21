Роскадастр Кубани рассмотрел порядка 8 тысяч обращений в 2022 году

Роскадастр Кубани

Предоставлять сведения в срок по интересующим вопросам возможно благодаря оперативной работе сотрудников филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю, которые ежедневно рассматривают обращения. Эксперты организации рассказывают о способах подачи соответствующих обращений, а также подводят итоги за прошедший год.

Тематика направляемых обращений разнообразна. В том числе, сотрудники оперативно выполняют работу по следующим видам обращений:

- предоставление сведений из ЕГРН;

- внесение о кадастровой стоимости объектов недвижимости;

- предоставление консультационных услуг;

- кадастровая деятельность и землеустройство;

- жалобы на работу специалистов и руководителей;

- отзывы и предложения о работе сайта и др.

«В 2022 году в краевой филиал ФГБУ «Федеральная Кадастровая палата Росреестра», реорганизованный в 2023 году в филиал ППК «Роскадастр», поступило 7,7 тыс. обращений от физических и юридических лиц. Причем 60 % из них направлено в электронном виде», - отмечает заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю Светлана Галацан.

При этом свыше 5 тыс. обращений направлено от юридических лиц, 2,3 тыс. представлено физическими лицами, 0,4 тыс. - от иных лиц.

Напоминаем, что получить интересующую информацию не выходя из дома, можно с помощью сервиса «Обращения онлайн» в разделе «Обратная связь» на официальном сайте учреждения kadastr.ru. Через данный сервис в прошлом году поступило 1,2 тыс. обращений.

Для формирования обращения достаточно выбрать регион филиала, в которое оно направляется, тип отправителя (физическое лицо; кадастровый инженер, ИП; юридическое лицо), а также тему обращения. При необходимости к тексту можно прикрепить документ.

Кроме того, направить обращение можно:

- почтой по адресу: 350018, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 3;

- по адресу электронной почты: filial@23.kadastr.ru;

- лично, поместив заполненное заявление, обращение или жалобу в специальный бокс, расположенный в холле на первом этаже филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, дом 3.

По вопросам, связанным с решениями государственных регистраторов, необходимо обращаться в территориальное Управление Росреестра (rosreestr.gov.ru/upravlenie-rosreestra-po-krasnodarskomu-krayu) или воспользоваться телефонами горячей линии 8-861-250-18-10, 8-861-250-55-10.

Запросы по допущенным кадастровым инженером нарушениям обрабатываются саморегулируемой организацией, членом которой он является. Проверить, в какое СРО входит кадастровый инженер, можно на сайте Росреестра rosreestr.gov.ru в разделе «Деятельность» - «Ведение реестров СРО и их членов» - «Реестры саморегулируемых организаций».

Порядок и сроки рассмотрения обращений граждан утверждены Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ. В соответствии с законом письменное обращение рассматривается в течение 30 календарных дней со дня регистрации. Ответ на письменное обращение направляется в той форме, в которой поступило обращение (например, на электронное обращение ответ будет направлен по электронной почте).

Получить консультацию по интересующим вопросам деятельности организации, в том числе о предоставлении сведений из ЕГРН, можно по круглосуточному телефону горячей линии 8-800-100-34-34, а также по телефону филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю 8-861-992-13-02.