Эффективность работы органов местного самоуправления оценят жители Сочи

Сочинцам предлагается указать город проживания, свой возраст, социальное положение и уровень дохода

Жители Сочи могут оценить эффективность работы органов местного самоуправления. Опрос запустили на Портале исполнительных органов госвласти региона. К слову, оценить работу можно анонимно.

- Сочинцам предлагается указать город проживания, свой возраст, социальное положение и уровень дохода, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Местные жители оценят работу мэра, депутатов, руководителей городских организаций и служб. Итоги опроса учтут во время экспертной комиссии во время оценки деятельности органов местного самоуправления.