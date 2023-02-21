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НовостиОбщество21 февраля 2023 7:39

Эффективность работы органов местного самоуправления оценят жители Сочи

Опрос анонимный
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Сочинцам предлагается указать город проживания, свой возраст, социальное положение и уровень дохода

Сочинцам предлагается указать город проживания, свой возраст, социальное положение и уровень дохода

Жители Сочи могут оценить эффективность работы органов местного самоуправления. Опрос запустили на Портале исполнительных органов госвласти региона. К слову, оценить работу можно анонимно.

- Сочинцам предлагается указать город проживания, свой возраст, социальное положение и уровень дохода, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Местные жители оценят работу мэра, депутатов, руководителей городских организаций и служб. Итоги опроса учтут во время экспертной комиссии во время оценки деятельности органов местного самоуправления.