Ольга Ольшанская Фото: krd.ru

Ольга Ольшанская назначена начальником управления торговли Краснодара. Ее кандидатуру согласовали на 54-м очередном заседании городской Думы, сообщили в пресс-службе администрации.

Кандидат экономических наук Ольга Ольшанская в 2007 году окончила Сочинский государственный университет туризма и курортного дела. В 2009 году она прошла профессиональную переподготовку в Московском институте экономики, менеджмента и права.

С 2007 года по 2022 год работала на руководящих должностях в коммерческих организациях в Геленджике, Санкт-Петербурге, Москве и Краснодаре. В 2022 году назначена замруководителя регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.