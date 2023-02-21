Александр Звягинцев Фото: krd.ru

Директором департамента образования Краснодара назначен Александр Звягинцев. Его кандидатуру одобрили депутаты на 54-м очередном заседании городской Думы.

Александр Звягинцев родом из Краснодара. В 1991 году окончил КубГУ по специальности «Физика». А в 2013 году стал магистром по специальности «Социология».

С 1985 года работал на должности инженера-конструктора на краснодарском заводе по производству тензометрической продукции.

С 2002 года занимал руководящие должности в сфере образования в администрации Карасунского внутригородского округа и мэрии Краснодара. Позже работал учителем математики в школе № 24, был директором краснодарских школ №82 и 4.

С 2009 года занимал должность замглавы администрации Центрального внутригородского округа.