Стало известно, от чего погибла собака, которую нашли без головы в Краснодаре

Собаку сбил поезд Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

В Краснодаре полиция установила обстоятельства гибели собаки, найденной без головы. Как выяснилось, бездомного пса переехал поезд, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Напомним, тело собаки без головы обнаружили на улице Симферопольской. Камеры видеонаблюдения засняли момент гибели животного. Как оказалось, двух собак, бегавших по железнодорожным путям, переехал проезжавший поезд.

Очевидцы происшествия позже убрали тела псов с ж/д путей.

- В настоящее время устанавливаются лица, нанесшие на тело одной из собак рисунок аэрозольной краской и переместившие его в ближайший гаражный кооператив. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.