Здесь можно посмотреть на платья, костюмы, блузы и другую продукцию.

Дизайнеры Кубани представляют свою коллекцию на двух международных выставках моды. В Москве проходят «CPM. Премьера моды в Москве-2023. Весна» и «CJF-ДЕТСКАЯ МОДА-2023. ВЕСНА». Всего на выставках участвуют девять предприятий Краснодарского края. Дизайнеры из Геленджика, Краснодара и Северского района представили свою новую коллекцию.

- Рассчитываем, что участие в ведущих выставках моды в нашей стране позволит краевым предприятиям легпрома расширить географию продаж и найти новых надежных поставщиков фурнитуры и тканей, – рассказал руководитель департамента промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, на выставке представлена одежда из вязаного трикотажа, натуральных тканей. Здесь можно посмотреть на платья, костюмы, блузы и другую продукцию. К слову, на выставках есть коллекция и для детей.