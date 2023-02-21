На предприятии оптимизировали пилотные потоки цеха мелкоштучных изделий и кондитерского цеха.

Хлебокомбинат Сочи увеличил объем выпуска продукции. Это стало возможным благодаря поддержке федерального центра компетенций. На предприятии оптимизировали пилотные потоки цеха мелкоштучных изделий и кондитерского цеха. В связи с этим хлебобулочные изделия начали выпекать быстрее.

- Параллельно была проведена оптимизация работы складов и логистики, а также реализован проект по корпоративной культуре, - сообщил директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Ростислав Гончаров.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в цехе также улучшили производство. В прошлом году предприятие получило инвестиционный налоговый вычет.