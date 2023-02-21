Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 февраля 2023 8:39

Хлебокомбинат Сочи увеличил объем выпуска продукции

Были проанализированы и улучшены производственные процессы в цехах
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
На предприятии оптимизировали пилотные потоки цеха мелкоштучных изделий и кондитерского цеха.

На предприятии оптимизировали пилотные потоки цеха мелкоштучных изделий и кондитерского цеха.

Хлебокомбинат Сочи увеличил объем выпуска продукции. Это стало возможным благодаря поддержке федерального центра компетенций. На предприятии оптимизировали пилотные потоки цеха мелкоштучных изделий и кондитерского цеха. В связи с этим хлебобулочные изделия начали выпекать быстрее.

- Параллельно была проведена оптимизация работы складов и логистики, а также реализован проект по корпоративной культуре, - сообщил директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Ростислав Гончаров.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в цехе также улучшили производство. В прошлом году предприятие получило инвестиционный налоговый вычет.