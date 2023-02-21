С выздоровлением выписаны 139 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 147 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 21 ребенка, самому младшему из которых 12 дней. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 79 положительных результатов, в Сочи - 17, в Кавказском районе - семь, в Новопокровском пять.

По четыре пациента прибавилось в Новороссийске, Белоглинском, Ейском, Северском муниципалитетах, три - в Тбилисском, по два – в Гулькевичском, Красноармейском, Староминском и Армавире.

- По одному заболевшему в Геленджике, Апшеронском, Белореченском, Калининском, Крыловском, Курганинском, Ленинградском, Мостовском, Приморско-Ахтарском, Темрюкском, Тимашевском и Усть-Лабинском районах, - сообщили в региональном оперштабе.

За сутки в регионе с выздоровлением выписали 139 пациентов.