Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье21 февраля 2023 8:44

На Кубани за сутки выявили 147 новых случаев заболевания COVID-19

Самому младшему пациенту 12 дней
Светлана ОВДЕЙ
С выздоровлением выписаны 139 пациентов Фото из архива КП

С выздоровлением выписаны 139 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 147 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 21 ребенка, самому младшему из которых 12 дней. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 79 положительных результатов, в Сочи - 17, в Кавказском районе - семь, в Новопокровском пять.

По четыре пациента прибавилось в Новороссийске, Белоглинском, Ейском, Северском муниципалитетах, три - в Тбилисском, по два – в Гулькевичском, Красноармейском, Староминском и Армавире.

- По одному заболевшему в Геленджике, Апшеронском, Белореченском, Калининском, Крыловском, Курганинском, Ленинградском, Мостовском, Приморско-Ахтарском, Темрюкском, Тимашевском и Усть-Лабинском районах, - сообщили в региональном оперштабе.

За сутки в регионе с выздоровлением выписали 139 пациентов.