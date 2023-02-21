В Краснодаре завершился третий хакатон в сфере «Строительство» при поддержке AVA Group

Фото предоставлено пресс-службой AVA Group

Организатором выступил Фонд развития инноваций Краснодарского края. Партнеры мероприятия - инновационный центр Аквариум, AVA Group и Ассоциация девелоперов Краснодарского края.

В мероприятии, направленном на решение инновационных задач в сфере девелопмента, приняли участие 36 команд. В течение 48 часов разработчики решали 2 кейса. Это был один из самых больших хакатонов в Краснодарском крае. В этом году мероприятие проходило одновременно на двух площадках, решая актуальные задачи любого девелопера.

Система умного здания, которая должна обеспечить безопасность, комфорт и ресурсосбережение для всех пользователей, распознавать конкретные ситуации, происходящие в здании, и реагировать на них. Новый программный продукт призван повысить качество внутренней инфраструктуры, сократить расходы пользователя, при этом снизить операционные расходы управляющей компании.

Второй кейс - создание сервиса рекомендаций для эффективных инвестиций жилой и коммерческой недвижимости. Участники собирали прототип системы, которая позволит любому человеку, независимо от опыта, инвестировать в недвижимость. Программа оценивает 50 параметров рынка и предлагает самые ликвидные проекты с высоким потенциалом роста стоимости.

Цифровые продукты в сфере строительства — это тренд развития отрасли. Умный дом, BIM-проектирование, удаленная сделка, электронный документооборот, мобильные приложения для дольщиков — постепенно охватывают каждый элемент работы застройщика, создавая цифровую вселенную девелопмента.

Призовой фонд хакатона составил 1 000 000 рублей. Эксперты AVA Group — ведущие разработчики и продукты Краснодарского края — курировали работу команд, выбирая лучшие бизнес-идеи для реализации. Синергия актуальных задач, творческого подхода молодых специалистов и опыт наставников позволяют в короткие сроки реализовать амбициозные задачи, объединяя в команды новое поколение IT-специалистов.

Участники первых хакатонов уже реализовали предложенные идеи, которые стали инновационными IT-разработками: платформа для агентов недвижимости «АйТи Риэлт» на которой уже сейчас агенты ежедневно ведут свои сделки; интерактивная система 3D визуализации города, жилого комплекса и квартир «АВАЛИН». Новая разработка позволит провести цифровизацию офисов продаж недвижимости, за счёт установки сенсорных столов и очки виртуальной реальности с встроенной платформой, а также проводить показы удаленно, значительно повысить конверсию сделки, а также будет полезна для всех специалистов в сфере градостроительства. Завершается разработка и собственного мобильного приложения для управления домом - «АВАКОР». Которая объединит все сервисы для жильца в единую мобильный экосистему. Новые цифровые продукты будут представлены на предстоящей выставке YugBuild, которая пройдет в Краснодаре 1-4 марта 2023 года.

«Мы поддерживаем молодых IT-специалистов, начав программу упрощённого пилотирования и инвестирования в инновационные стартапы и команды, давая возможность стать полноценными партнерами AVA Group на максимально комфортных условиях. Сегодня крайне важно развивать именно молодых специалистов, которые уже завтра предложат рынку уникальные цифровые разработки», — отметила Татьяна Фоменко, вице–президент по коммерции и цифровизации AVA Group.

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