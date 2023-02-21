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НовостиОбщество21 февраля 2023 9:17

На Кубани более 4,5 тысячи школьников пройдут обучение по проекту «Код будущего»

Документы на бесплатные курсы по программированию подали свыше семи тысяч учеников
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани более 4,5 тысяч школьников пройдут обучение по проекту «Код будущего» Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани более 4,5 тысяч школьников пройдут обучение по проекту «Код будущего» Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани более 4,5 тысячи школьников пройдут обучение по проекту «Код будущего». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Заявки на бесплатные курсы по программированию подали более семи тысяч учащихся 8-11 классов. В настоящее время продолжается рассмотрение документов.

Обучение продолжительностью два года проходит как в онлайн, так и в онлайн формате. Учащимся предлагают курс из четырех модулей по 36 академических часов. Отмечается, что обучение разделено на три уровня сложности - «Начальный», «Базовый» и «Продвинутый».

Учеников зачисляют на курсы по результатам вступительного онлайн-тестирования. По окончании школьникам выдают сертификаты за прохождение каждого модуля и всей программы.

Заявки для участия принимают через "Госуслуги". Узнать о наличии в регионе классов для обучения в офлайн-формате можно через интерактивную карту проекта.

- Проект позволяет ребятам, которым интересны цифровые технологии, уже сейчас изучить современные языки программирования, получить полезные навыки. А в будущем получить интересную, востребованную и высокооплачиваемую профессию, - отметил руководитель краевого департамента информатизации и связи Станислав Завальный.

Задать вопросы об участии в проекте школьники и их родители могут по номеру горячей линии 8 (800) 505-30-35 или по адресу электронной почты.