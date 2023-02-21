На Кубани более 4,5 тысяч школьников пройдут обучение по проекту «Код будущего» Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани более 4,5 тысячи школьников пройдут обучение по проекту «Код будущего». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Заявки на бесплатные курсы по программированию подали более семи тысяч учащихся 8-11 классов. В настоящее время продолжается рассмотрение документов.

Обучение продолжительностью два года проходит как в онлайн, так и в онлайн формате. Учащимся предлагают курс из четырех модулей по 36 академических часов. Отмечается, что обучение разделено на три уровня сложности - «Начальный», «Базовый» и «Продвинутый».

Учеников зачисляют на курсы по результатам вступительного онлайн-тестирования. По окончании школьникам выдают сертификаты за прохождение каждого модуля и всей программы.

Заявки для участия принимают через "Госуслуги". Узнать о наличии в регионе классов для обучения в офлайн-формате можно через интерактивную карту проекта.

- Проект позволяет ребятам, которым интересны цифровые технологии, уже сейчас изучить современные языки программирования, получить полезные навыки. А в будущем получить интересную, востребованную и высокооплачиваемую профессию, - отметил руководитель краевого департамента информатизации и связи Станислав Завальный.

Задать вопросы об участии в проекте школьники и их родители могут по номеру горячей линии 8 (800) 505-30-35 или по адресу электронной почты.