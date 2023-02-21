В Адыгее 15-летняя девочка погибла от отравления газом Фото: пресс-служба СУ СК РФ по республике

В Адыгее возбуждено уголовное дело после гибели 15-летней девочки от отравления газом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

Трагедия произошла в январе 2023 года в ауле Егерухай Кошехабльского района. В ванной комнате одного из домов обнаружили тело 15-летней девочки. Причиной смерти стало отравление угарным газом.

- Следователями установлено, что в 2019 году в домовладении с нарушением установленных требований проводились работы по замене и установке газового оборудования, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее.

В настоящее время следователи устанавливают специалиста, проводившего работы в доме. Назначены судебные экспертизы.

- В ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям лицам, ответственным за обслуживание газового оборудования. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в пресс-службе ведомства.