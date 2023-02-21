РНКБ возобновил прием заявок по госпрограмме «Сельская ипотека» под 3%

В 2023 году РНКБ возобновил приём заявок в рамках льготной государственной программы «Сельская ипотека» по выдаче кредитов на покупку жилья в сельской местности.

Согласно условиям госпрограммы, кредит выдается под 3% на индивидуальное жилищное строительство или покупку готового загородного дома с земельным участком в сельской местности. При этом, если дом с участком приобретается у физического лица, то жилой объект должен быть не старше 5 лет, а в случае покупки у юридического лица этот срок не должен превышать 3 года. В рамках программы первоначальный взнос составит от 10% стоимости объекта. Максимальная сумма кредита составляет 5 млн рублей на приобретение недвижимости в Ленинградской области и 3 млн рублей на приобретение недвижимости в Республике Крым, городе Севастополе, Краснодарском крае, Свердловской, Тюменской, Ростовской, Новосибирской, Нижегородской областях. Подробнее с условиями программы "Сельская ипотека" можно ознакомиться на сайте РНКБ.

- Эта программа направлена в первую очередь на обеспечение выгодных условий для приобретения жилья в сельской местности и на социально-экономическое развитие регионов России, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – В рамках этой программы банк уже выдал 1,5 млрд рублей ипотечных кредитов. Благодаря мерам государственной поддержки тысячи семей могут приобрести жилье в ипотеку в Крыму на льготных условиях.

Напомним, РНКБ является активным участником льготных программ «Господдержка», «Семейная ипотека» и "IT-ипотека", ставки по ипотечных кредитам в рамках этих программ составляют соответственно от 7%, от 5% и от 4% годовых при условии приобретения у застройщиков квартир, строящихся с использованием проектного финансирования банка. Подать заявку на получение ипотечного кредита можно без визита в офис на сайте банка или в мобильном приложении РНКБ.

РНКБ БАНК (ПАО), 295000, Республика Крым, город Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34 , ОГРН 1027700381290. 16+ реклама