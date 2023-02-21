В Павловском районе при поддержке Сбера построят селекционно-генетический центр

Фото: пресс-служба Сбербанка

Сбер и ООО «Кубанский СГЦ» планирует реализовать проект по строительству селекционно-генетического центра со станцией получения семени и лабораторией трансплантации эмбрионов. Возведение объекта начнется в 2023 году на территории Павловского района Краснодарского края. Центр рассчитан на единовременное содержание более 2 тысяч коров. Бюджет проекта, реализуемого на условиях государственно-частного партнерства, достигает 2,5 млрд рублей.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Краснодарский край является одним из регионов-лидеров в сфере АПК страны. Отрасль быстро растет. Портфель ее кредитования в 2022 году составил 46,3 млрд рублей. Это почти 16% от всего кредитного портфеля Краснодарского отделения Сбербанка. Финансирование строительства нового селекционно-генетического центра проводится в рамках льготной госпрограммы. Совместный проект с Кубанским селекционно-генетическим центром поможет создать в Павловском районе 80 рабочих мест и откроет новые возможности для развития АПК Кубани».

Антон Толстопятов, генеральный директор ООО «Кубанский СГЦ»:

«При выходе на проектную мощность центром ежегодно планируется производить более 25 500 тонн молока, 500 голов нетелей и 10 тысяч эмбрионов. Это позволит Краснодарскому краю заниматься собственной селекцией и не закупать поголовье скота из других стран».