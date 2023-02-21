Компенсация рассчитана для педагогов в возрасте до 35 лет включительно Фото: Олег УКЛАДОВ

В Краснодаре молодым учителям частично компенсируют аренду жилья. Ввести ежемесячную выплату решено на 54-м очередном заседании городской думы.

Всего педагогам будут выплачивать по 15 тысяч рублей компенсации затрат на съем жилья. Ее будут получать педагоги в возрасте до 35 лет включительно, если у них нет собственного жилья. Уточняется, что если ежемесячная арендная сумма по договору будет меньше, то педагог будет получать ее именно в таком размере.

Как отметил глава города Евгений Наумов, к 1 сентября каждой новой школе Краснодара будет необходимо в среднем по сто педагогов. В этом году в городе сдадут 10 новых школ, пять - к началу учебного года.

- Чтобы привлечь кадры из края, из других регионов, будем платить компенсации за аренду жилья. В бюджете нужно эти средства предусмотреть. Проблема очень острая, нужно ее решать. Иначе школы будут, а учить в них будет некому, - сказал Евгений Наумов.