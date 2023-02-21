В Курганинске на инвестфоруме подписали 11 соглашений

В Курганинске прошел 5-й муниципальный инвестиционный форум. На нем были подписаны 11 инвестиционных соглашений, которые будут реализованы в текущем году. Об этом сообщает администрация Курганинского района.

- Одной из приятных новостей форума стала работа на мероприятии команды юных журналистов – воспитанников творческого объединения «ЮНПРЕСС» Курганинского центра детского творчества, - рассказали в администрации района. - Ребята, как самые настоящие журналисты, общались с участниками форума. Итогом их работы стал видеоролик.