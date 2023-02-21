В Краснодаре благоустроят территории вдоль семи Карасунских прудов Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре выделили около 20 млн рублей на проект благоустройства территории вдоль Карасунских прудов. Решение принято на 54-м очередном заседании городской думы.

Напомним, в городе приведут в порядок каскад водоемов от Комсомольского микрорайона до КубГУ. Ранее их перевели в муниципальную собственность, поставили на кадастровый учет и сформировали земельные участки на всех территориях.

Всего на проект единой зоны отдыха вдоль семи Карасунских прудов - от Комсомольского микрорайона до улицы Селезнева - из городского бюджета выделили почти 20 млн рублей.

- Самый ожидаемый в городе проект, наша уникальная природная территория. И мы должны обязательно сохранить то, что есть. Первый этап - земельные участки около семи прудов. С этого начнем, а затем продолжим в едином стиле, - отметил Евгений Наумов.

Кроме того, из городского бюджета выделят деньги на софинансирование благоустройства сквера «Изумрудного» в Молодежном микрорайоне. Доля средств составит около 15%.

На участке высадят новые деревья и кустарники, проложат сеть тротуаров, установят детские и спортивные площадки, сделают велодорожку, центральную аллею шириной восемь метров. А в центре создадут площадь для проведения мероприятий.