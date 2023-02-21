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НовостиОбщество21 февраля 2023 10:26

Газоснабжение в отелях на горнолыжных курортах Сочи восстановят до конца 21 февраля

Все действия контролирует лично мэр города
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Оперштаб продолжает работать на месте ЧП.

Оперштаб продолжает работать на месте ЧП.

В горах Сочи после схода лавин повредился газопровод. В настоящее время специалисты обследуют поврежденные трубы. С 3 часов ночи 21 февраля рабочие восстанавливают газоснабжение. По предварительным данным, газ поступит в отели до конца 21 февраля.

- Потребуется заменить около 300 метров коммуникаций, они сейчас под десятиметровым слоем снега, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Оперштаб продолжает работать на месте ЧП. Все действия контролирует лично глава Сочи.