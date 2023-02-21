Газоснабжение в отелях на горнолыжных курортах Сочи восстановят до конца 21 февраля

Оперштаб продолжает работать на месте ЧП.

В горах Сочи после схода лавин повредился газопровод. В настоящее время специалисты обследуют поврежденные трубы. С 3 часов ночи 21 февраля рабочие восстанавливают газоснабжение. По предварительным данным, газ поступит в отели до конца 21 февраля.

- Потребуется заменить около 300 метров коммуникаций, они сейчас под десятиметровым слоем снега, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Оперштаб продолжает работать на месте ЧП. Все действия контролирует лично глава Сочи.