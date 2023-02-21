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НовостиОбщество21 февраля 2023 10:32

Губернатор Кубани поддержал решение создать Фонд помощи семьям военнослужащих

Такой вопрос затронул глава государства
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В обращении к Федеральному собранию 21 февраля президент России Владимир Путин затронул вопрос поддержки участников СВО и семей военнослужащих. Глава государства предложил создать соответствующий Фонд помощи. Такое решение поддержал губернатор Краснодарского края.

- Безусловно, это правильное и важное решение. Мы со своей стороны сегодня оказываем необходимую помощь родственникам мобилизованных и добровольцев — не оставляем без внимания ни одну семью, - написал в телеграм-канале Вениамин Кондратьев.

На Кубани за каждой семьей военнослужащих спецоперации закреплен сотрудник районных администраций. В регионе помогают родным участников СВО решать личные и бытовые вопросы, а также помогают с лечением, устройством детей в школу или детский сад.