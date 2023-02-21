На Кубани на 72% выросло число выставленных на продажу квартир Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани на 72% выросло число выставленных на продажу квартир. Такие данные озвучены сервисом аналитики bnMap, пишет «РБК Краснодар».

Так, в январе 2023 года в регионе выставлено на продажу 19 тысяч квартир. В этот же период прошлого года показатель достигал 11 тысяч.

Кроме того, в январе 2023 года средняя стоимость продаваемых квартир в крае снизилась на 10,59%, составив 13,4 млн рублей. А цена квадратного метра сократилась на 6,7% - до 303 тысяч рублей.

Однокомнатную квартиру в январе 2023 года в регионе можно было приобрести в среднем за 13,4 млн рублей. Цены на рынке региона достигли пика в сентябре 2022 года - 15,5 млн рублей.

В Краснодаре в январе средняя цена выставленных на продажу квартир выросла на 14,75%. Средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 14% - до 139 тысяч рублей.

Купить однокомнатную квартиру в Краснодаре в январе можно было в среднем за семь млн рублей. А предложение по продаже квартир выросло почти на 19%.