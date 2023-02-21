На Кубани число вакансий в сфере продаж выросло на 31% по итогам января Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты сервиса Авито Работа выяснили, что в январе текущего года число вакансий в группе “Продажи” в Краснодаре выросло на 31% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

В феврале на платформе появилось более 100 тысяч вакансий, связанных с продажами. Сотрудники требуются как крупным торговым сетям, так и небольшим компаниям. В 58% случаев кандидатам предлагают полный рабочий день, в 36% — сменный график работы.

Особенно востребован линейный персонал. В основном ищут продавцов-консультантов и кассиров. Основные причины: высокая ротация кадров, появление на рынке продуктов и брендов, торговых точек нового формата.

В 9% случаев организации ищут опытных менеджеров по продажам, в 3% — торговых представителей.

— Сфера продаж всегда обеспечивала значительные объемы найма, и эта тенденция сохранится. Развитие отрасли подстегивают цифровизация и рост электронной коммерции. Широкое распространение получила омниканальность, когда бренды присутствуют сразу на нескольких площадках, — говорит управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.

Он пояснил, что ритейл все чаще связан с продажами онлайн. Растет популярность доставки, что делает более востребованными другие специальности. Эксперт прогнозирует, что в ближайшее время компании будут все чаще нанимать логистов и сотрудников склада. Без работы не останутся и комплектовщики.

Растет популярность онлайн-платформ. Они значительно упрощают как поиск работы, так и найм. Кроме того, сервисы постоянно придумывают новые функции, которые могут ускорить эти процессы. Как рассказал Артем Кумпель, на платформе чат-боты помогают автоматизировать и ускорить найм. Кроме того, разместив на резюме специальный бейдж «Могу выйти завтра», соискатель может сообщить о готовности приступить к работе в сжатые сроки.

Кандидаты также стали чаще искать работу в сфере продаж. Активность соискателей в Краснодаре выросла на 40%, если сравнивать с показателями прошлого года.

Не последнюю роль в этом процессе сыграл уровень зарплат. Средняя оплата труда в продажах увеличилась на 8% и достигла 35 тысяч рублей. Самыми высокооплачиваемыми специалистами считаются торговые представители и менеджеры по продажам. Первые получают около 65 тысяч рублей, вторые — около 60 тысяч. При этом еще одно преимущество работы в данной сфере — доход не ограничивается размером оклада. Зарплата опытного продавца зависит от процента с продаж.