"Идем только вперед": Как патриотические клубы Кубани отреагировали на послание Президента Федеральному собранию

Владимир Путин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 21 февраля, в Москве Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Часть речи президент России посвятил патриотическому воспитанию молодежи.

«КП» – Кубань» связалась с руководителем Краснодарской краевой молодежной общественной организации «Патриотический клуб «Феникс» Иваном Сороколитом и спросила, как это отразится на патриотической жизни Кубани.

- Колоссально. Президент четко дал понять, что мы устояли под всеми санкциями. Развитие страны не остановилось. Оно только продолжилось. Также активно будут развиваться Фонды президентских и губернаторских грантов. Поддержка патриотических сил и движений будет продолжена. Положительное выступление нашего Верховного главнокомандующего в плане поддержки как бойцов в зоне СВО, так и их семей. Мы одна большая страна, невзирая на национальности, вероисповедания. То есть мы идем только вперед. Например, наш клуб поддерживает и семьи, которые потеряли близких людей, и подразделения в зоне СВО, которые сражаются под нашим флагом. Для нас это приятный посыл, – отметил Иван Сороколит.