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НовостиОбщество21 февраля 2023 11:29

В школах Краснодара дети всех участников СВО будут питаться бесплатно

Ранее льгота действовала только для детей мобилизованных
Светлана ОВДЕЙ
В школах Краснодара дети всех участников СВО будут питаться бесплатно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Краснодара дети всех участников СВО будут питаться бесплатно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Краснодара дети всех участников СВО будут питаться в школах бесплатно. Новую меру поддержки утвердили на 54-м очередном заседании городской Думы.

Ранее льгота действовала только для детей мобилизованных краснодарцев. Теперь бесплатное питание введут для учащихся 5-11 классов – детей всех участников СВО.

Кроме того, бесплатное питание введут для детей участников спецоперации, которые служили по контракту либо в добровольческом формировании и погибли. Ранее мера поддержки была доступна только для сотрудников правоохранительных органов и военных, погибших или умерших во время службы.

На заседании городской Думы также расширили категорию лиц, получающих бесплатную юридическую помощь. Теперь мера поддержки доступна семьям погибших (умерших) участников СВО.