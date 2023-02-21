40 крупных энергоцентров Кубани пройдут проверку и реновацию

Фото: «Россети Кубань»

Работы по ремонту и плановому техническому обслуживанию энергосетей пройдут в семи районах Кубани: Апшеронский и Белореченский (Краснодарский край), Майкопский, Красногвардейский, Кошехабльский, Шовгеновский и Гиагинский (Республика Адыгея).

По плану, утвержденному на 2023 год, специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» проверят и при необходимости приведут в порядок оборудование сорока высоковольтных подстанций. В этом списке - 11 крупных, ключевых энергообъектов (напряжением 110 кВ) и 29 центров питания (35 кВ). Проверке и замене по необходимости подвергнутся выключатели, трансформаторы, разъединители, распределительные устройства и другие узлы. Будут проведены противопожарные мероприятия, обновлены диспетчерские наименования, осуществлена покраска конструкций.