Подачу воды восстановили в Лазаревском районе Сочи после оползня

Полностью водоснабжение будет восстановлено до конца 21 февраля.

В Лазаревском районе Сочи сошел оползень. Сель повредил магистральный водовод в поселке Лоо. Десять человек ликвидировали повреждения в круглосуточном режиме. Работы выполнили на сутки раньше заявленного времени.

- Работы проводились в крайне стесненных условиях, сопряженных, в том числе, со сложным рельефом местности, - сообщили в пресс-службе Водоканала Сочи.

Вода начала поступать в ночь на 21 февраля. На данный момент подача ресурса обеспечена в 14 населенных пунктах. Перебои могут наблюдать жители поселков Волковка и Сергей Поле. Полностью водоснабжение будет восстановлено до конца 21 февраля.