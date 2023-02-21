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НовостиОбщество21 февраля 2023 12:21

Трассу А-147 Джубга-Сочи восстанавливают после оползня

Специалисты провели работы по водоотведению грунтовых и поверхностных вод с участка
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Участок находится под круглосуточным наблюдением специалистов.

Участок находится под круглосуточным наблюдением специалистов.

На трассе А-147 Джубга-Сочи сошел оползень. ЧП произошло рядом с поселком Дедерка Туапсинского района. Оползень разрушил дорожное полотно на 70-м километре.

Дорожники приступили к восстановлению дорожного полотна. На данный момент с участка ликвидировали грунтовые и поверхностные воды. Специалисты подготавливаются к работам по укреплению склона.

- Параллельно специалисты ФКУ «Черноморье» разрабатывают технические решения для восстановления автомобильного движения на участке, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

На данном участке введен реверс. Участок находится под круглосуточным наблюдением специалистов.