Трассу А-147 Джубга-Сочи восстанавливают после оползня

Участок находится под круглосуточным наблюдением специалистов.

На трассе А-147 Джубга-Сочи сошел оползень. ЧП произошло рядом с поселком Дедерка Туапсинского района. Оползень разрушил дорожное полотно на 70-м километре.

Дорожники приступили к восстановлению дорожного полотна. На данный момент с участка ликвидировали грунтовые и поверхностные воды. Специалисты подготавливаются к работам по укреплению склона.

- Параллельно специалисты ФКУ «Черноморье» разрабатывают технические решения для восстановления автомобильного движения на участке, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

На данном участке введен реверс. Участок находится под круглосуточным наблюдением специалистов.