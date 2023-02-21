Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 февраля 2023 12:31

Директор Фонда развития Краснодарского края: регион получит средства, зарезервированные на выполнение нацпроектов до 2024 года

Кубань сможет получить деньги на нацпроекты через казначейские кредиты
Евгения СОРОКА
Субъектам предлагают воспользоваться казначейскими кредитами.

Субъектам предлагают воспользоваться казначейскими кредитами.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поручил комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» подключиться к реализации механизма поддержки регионов. В частности, в этом году Краснодарский край сможет получить деньги, которые зарезервированы в федеральном бюджете для выполнения нацпроектов на 2024 год. Для этого субъектам необходимо воспользоваться казначейскими кредитами.

- Необходимо активно развивать экономику страны, выстраивая партнерские отношения с дружественными странами, используя накопленный потенциал, технологии и опыт, - говорит генеральный директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов. - Президент подчеркнул, что регионы смогут получить средства, зарезервированные на выполнение национальных проектов до 2024 года, уже сейчас через беспроцентные кредиты. А в апреле 2024 года они будут автоматически погашены.