Директор Фонда развития Краснодарского края: регион получит средства, зарезервированные на выполнение нацпроектов до 2024 года

Субъектам предлагают воспользоваться казначейскими кредитами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поручил комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» подключиться к реализации механизма поддержки регионов. В частности, в этом году Краснодарский край сможет получить деньги, которые зарезервированы в федеральном бюджете для выполнения нацпроектов на 2024 год. Для этого субъектам необходимо воспользоваться казначейскими кредитами.

- Необходимо активно развивать экономику страны, выстраивая партнерские отношения с дружественными странами, используя накопленный потенциал, технологии и опыт, - говорит генеральный директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов. - Президент подчеркнул, что регионы смогут получить средства, зарезервированные на выполнение национальных проектов до 2024 года, уже сейчас через беспроцентные кредиты. А в апреле 2024 года они будут автоматически погашены.